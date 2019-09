BD : les enfants de Stranger Things confrontés à une invasion zombie

Détail de la couverture signée Ron Chan

Mike, Lucas, Dustin, et Will sont de retour dans cette aventure totalement inédite, qui s'intercale entre les événements de la saison 1 de Stranger Things et ceux de la saison 2. Le récit voit l'apparition d'un nouveau camarade au sein du club de cinéma qui réunit toute la bande, en la personne de Joey Kim, qui entreprend le tournage d'un film amateur avec ses amis.Le projet, un film de zombies, s'inspire des propres dessins de Will qui, comme les amateurs de la série le savent, ne sont pas tout à fait étrangers à la réalité... Les 5 compères se retrouveront rapidement confrontés à une menace qui dépasse de loin leur imagination.Le roman graphique pourra être lu par les lecteurs de tout âge, promet Dark Horse... On ne garantit rien, mais le récit est signé par Greg Pak, auteur bien connu des amateurs des comics Marvel, puisqu'il a signé World War Hulk en 2006 avec John Romita, Jr. Les dessins de Zombie Boys seront signés par Valeria Favoccia, avec une colorisation signée Dan Jackson.Quant à la date de parution aux États-Unis, elle est fixée au 22 janvier 2020.Ce n'est pas la première bande dessinée intégrée à l'univers de Stranger Things : la toute première remonte à septembre 2018, déjà chez Dark Horse , la maison avec laquelle Netflix a signé un accord pour l'adaptation de ses séries. Des romans Stranger Things ont également poursuivi et exploré plus avant l'histoire . Et une autre série Netflix, GLOW, a elle aussi connu les honneurs de la bande dessinée