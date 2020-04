Bloodshot, Faith, Divinity : découvrir l’univers Valiant avec 1000 pages de BD gratuites

Les éditions Bliss ont elles aussi tenu à voler au secours de leurs lecteurs confinés et victimes de l’ennui. Pour ce faire, la maison a décidé de mettre à disposition des extraits de leurs intégrales Valiant. Ce sont donc 1000 pages de BD à découvrir gratuitement, sans restriction.







Les éditions Bliss se consacrent à la publication des séries Valiant Comics — un des concurrents indépendants de Marvel et DC — en France. C’est donc assez naturellement que la maison a décidé de mettre en ligne le premier arc narratif de chaque intégrale Valliant pour rejoindre l’effort de solidarité nationale en ces temps troubles.



Les extraits sont disponibles au format numérique. Il est possible de les lire directement en ligne ou de les télécharger en PDF. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur les couvertures des ouvrages, précise la maison sur son site internet.



Neuf séries de comics sont pour le moment concernées et regroupent à elles seules plus de 1000 pages à lire, de quoi occuper les journées.