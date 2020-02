Bob Iger, l'homme le plus puissant d'Hollywood, quitte Disney

Mike Mozart, CC BY 2.0

Disney : propriétaire de Marvel, Fox, Pixar, on en passe et on en oublie. Ah, non, on n’oublie surtout pas Star Wars, dont les deniers films frisent l’usurpation intellectuelle. Iger avait d’ailleurs supervisé le rachat en 2012. Une supracorporation dont Iger soulignait, dans une conférence de presse, toute la complexité, survenue ces 12 derniers mois.Les actions de l’entreprise ont immédiatement chuté de 2 % après cette déclaration de départ, mais au cours de son mandat, Iger a vu la valeur marchande de l’entreprise quintupler. Disney est aujourd’hui estimé à 230 milliards $.Son maintien chez le camarade à grandes oreilles s’effectuera jusqu’à la fin 2021, au poste d’executive chairman, pour garantir une transition en douceur.Sur les 20 films les plus rentables des années 2010, 13 sont tout de même issus de chez Disney, et trois d’entre eux ont rapporté plus de 2 milliards $ d’exploitations. Avec un must pour Avengers:Endgame , qui est devenu le film le plus rentable de tous les temps.En puisant dans les ressources du catalogue de Marvel, de façon parfois erratique , Disney s’est aussi débarrassé de concurrents comme Netflix pour mieux exploiter cet univers de comics.