Bruno Duhamel lauréat du Prix bande dessinée des collégiens de la Somme

Face à une catastrophe naturelle, il faut une force de la nature. Madeleine, c’est les deux. Troumesnil, Côte d’Albâtre, Normandie. La falaise, grignotée par la mer et le vent, recule inexorablement de plus d’un mètre chaque année, emportant avec elle les habitations côtières. Le maire du village parvient pourtant, tant bien que mal, à protéger les habitants les plus menacés. Tous sauf une, qui résiste encore et toujours à l’autorité municipale. Madeleine, 95 ans, refuse de voir le danger. Et pour cause : Madeleine est aveugle de naissance.

Eh bien, c’est l’album Jamais de Bruno Duhamel, paru aux éditions Grand Angle, qui est le lauréat de cette 7e édition du prix. À cette occasion, Bruno Duhamel fera spécialement le déplacement pour recevoir son prix des mains des élèves impliqués dans le projet, le vendredi 7 juin à 13 h à la Halle Freyssinet.Le Prix bande dessinée des collégiens de la Somme 2018/2019 a concerné dix collèges du département. Les élèves ont travaillé sur la lecture d’une sélection d’albums de bande dessinée édités dans l’année. L’idée centrale de ce projet, porté par le Conseil départemental de la Somme, la DRAC Hauts-de-France, l’Éducation Nationale et On a Marché sur la Bulle, est d’utiliser la bande dessinée comme moyen pour favoriser les pratiques de lecture auprès du jeune public.Dans le cadre de ce projet, l’association On a Marché sur la Bulle est intervenue, entre septembre 2018 et février 2019, auprès des élèves des dix collèges inscrits dans le dispositif, pour les former aux spécificités du médium bande dessinée (au rythme de trois séances par classe).Les élèves ont pu ainsi jouer pleinement leur rôle de jury dans le cadre de ce travail de lecture et d’analyse d’une sélection d’albums de qualité. Le jury a tranché, choisissant son album favori parmi les six œuvres en compétition cette année.