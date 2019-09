Cauvin ne chargera plus avec ses Tuniques bleues

Démarrée en 1968 dans le Journal de Spirou, les vaillantes Tuniques bleues auront connu une belle vie. Au commencement, Raoul Cauvin et Louis Salvérius au dessin, mais en mai 1972 ce dernier décède, et c’est Willy Lambil qui prendra la suite.La série se vend durant des années, avec des chiffres qui donnent le vertige aujourd’hui encore — le tome 62 aura fait plus de 54.000 exemplaires, selon Edistat, sorti en novembre 2018.Ayant célébré les 50 ans de cet infernal et comique duo d’improbables soldats, rescapés de toutes les batailles possibles, Cauvin annonce cependant à BFM qu’il va arrêter. Les éditions Dupuis, qui publient les titres, discutent actuellement avec les auteurs pour définir ce qu’il adviendra par la suite des Tuniques bleues.Une décision qui n’étonnera cependant pas. En 2017, Cauvin avait déclaré : « Je ne sais pas pourquoi ça dure, mais ça ne durera pas plus de dix ans. » Ça aura donc pris deux ans...Quant au prochain tome, intitulé La bataille du Cratère, en voici le résumé :Lorsque le général Grant demande de l’aide au général Alexander, ce dernier décide de lui envoyer Blutch et Chesterfield. Le 22ème régiment de cavalerie doit en effet se recomposer suite à un assaut du capitaine Stark et le général n’aime pas les soldats inactifs.Lorsqu’ils arrivent sur place, les deux soldats de l’Union découvrent un siège qui s’enlise et deux unités pour prendre la ville de Petersburg idéalement défendue par les forces confédérées.Deux unités qui se détestent, qui plus est, l’une étant composée de Blancs et ayant pour chef un alcoolique, et l’autre étant composée de Noirs qui n’apprécient guère d’avoir un commandant blanc. Une situation pour le moins désespérée.C’est alors qu’un jeune lieutenant-colonel, Pleasants, propose une idée saugrenue : creuser un tunnel dans une vieille mine qui permettra de faire sauter les lignes ennemies par en dessous. Blutch et Chesterfield se retrouvent alors avec pelle et pioche en main et commence leur long travail d’excavation...Ce nouveau tome des « Tuniques bleues » permet d’éclairer une des batailles les plus marquantes de la guerre de Sécession : la bataille du Cratère.