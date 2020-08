“Ciel mes bijoux !” Tintin et la Castafiore adaptés en podcast

illustration © Moulinsart /. Casterman

Début 2019, la radio avait proposé aux auditeurs non pas une, ni deux, pas même trois… mais bien quatre adaptations en podcast des aventures de Tintin. Les Cigares du Pharaon, Le Lotus bleu, Les 7 Boules de cristal et le Temple du soleil, déclinées en cinq épisodes chaque, avaient régalé les tintinophiles d’une nouvelle vision des albums d’Hergé.France Culture s’associait pour ce faire à la Comédie-Française, Moulinsart et l’Orchestre National de France. On peut encore écouter et/ou télécharger ces séries à cette adresse Pour la rentrée 2020, tout le monde reprend du service, dans le huis clos tout particulier du 21e album de la série, Les bijoux de la Castafiore.Tintin, le capitaine Haddock, le professeur Tournesol et bien sûr Bianca Castafiore, la célèbre cantatrice milanaise qui s’est invitée au château, sont confrontés à plusieurs pseudo-vols et une véritable disparition, cellede l’émeraude de la Castafiore.Presque tout le monde se retrouve soupçonné et des personnages extérieurs viennent interférer dans l’enquête, semant une pagaille propice à quantités de rebondissements, de fausses pistes et interprétations diverses dans une cacophonie vaudevillesque.Une coproduction France Culture, Hergé-Moulinsart et la Comédie-Française, dont l’adaptation est signée Katell Guillou, la réalisation confiée à Benjamin Abitan, avec la troupe de la Comédie-Française.Une projection sonore de l’album est également prévue le 15 novembre.