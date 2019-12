Crunchyroll devient le géant mondial du manga et de l'anime

Crunchyroll et le groupe VIZ Media Europe annoncent également la nomination de John Easum en tant que dirigeant de Crunchyroll EMEA.Joanne Waage, directrice générale de Crunchyroll, déclare : « C’est un moment important dans l’histoire de Crunchyroll, qui montre notre engagement et notre volonté à développer les communautés du manga et de l’anime à travers le monde . Avec cette acquisition, nous avons désormais les moyens d’accroitre et de déployer à l’échelle européenne la valeur et l’audience de nos propriétés intellectuelles grâce à nos équipes et nos services dédiés au streaming, au cinéma, aux mangas, aux DVD/BR, aux jeux, aux événements, le e-commerce et bien plus encore. »Et d'ajouter : « À mesure que nous abordons ce nouveau chapitre, nous ne pouvons penser à une personne plus à même de diriger notre stratégie et nos nouvelles équipes. John Easum possède plus de 25 ans d’expérience dans le développement des industries de l’animation japonaise et du manga au niveau international. Son expertise en tant qu’ancien dirigeant de VIZ Media Europe et VIZ Media (USA) sera un véritable atout »En tant que dirigeant de Crunchyroll EMEA, John Easum aura pour missions de mener à bien l’expansion internationale de Crunchyroll, la supervision du groupe VIZ Media Europe, la gestion des contrats de distribution existants et à venir, le développement des activations et événements à l’international, et la recherche de nouvelles opportunités de croissance.Il partagera son temps entre Paris et Berlin pour travailler en étroite collaboration avec chaque équipe dans leurs bureaux respectifs.« J’ai une longue histoire avec VIZ Media Europe et je suis reconnaissant de pouvoir, à nouveau, diriger une équipe extrêmement talentueuse dans le cadre d’une nouvelle stratégie qui, je le crois fermement, mènera notre société à un niveau supérieur », a déclaré John Easum.« Ensemble, nous serons dans une position beaucoup plus forte pour apporter aux fans d’anime et de manga à travers le monde de vraies expériences à 360 degrés grâce à notre plateforme de streaming, nos contenus disponibles en manga et DVD ou encore en jeux vidéo, sans oublier nos présences lors d’événements dédiés aux licences qu’ils aiment. »La transaction étant conclue, Crunchyroll aura désormais des bureaux à San Francisco, Los Angeles, Tokyo, Chișinău, Paris, Berlin et Lausanne.Dans le cadre de cette transition, Kazuyoshi Takeuchi, président de VIZ Media Europe, quitte son poste et continuera à soutenir le groupe en tant que conseiller.Les groupes Shogakukan et Shueisha conserveront une participation minoritaire dans le groupe VIZ Media Europe, mais également la propriété intégrale de l’activité de Publishing licensing via la création d’une nouvelle société nommée VME PLB SAS. Cette nouvelle entreprise continuera d’accorder les droits de licence Manga pour les régions EMEA et Amérique du Sud. Kazuyoshi Takeuchi est nommé président et Kazuyuki Masuda est nommé directeur général.VIZ Media Europe regroupe VIZ Media Europe, VIZ Media Switzerland, AV Visionen, KAZÉ, KAZÉ Manga, Anime on Demand et Anime Digital Network (en partenariat avec Citel, une filiale de Média-Participations)