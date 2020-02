Dan DiDio quitte DC Comics : la fin d'une époque

Dan DiDio

Il y a du talent chez DiDio : les séries qu’il a su reprendre en main, comme Infinite Crisis, 52, the New 52 relaunch, ou encore DC Rebirth. Et puis, il y eut des ratés — la fermeture de Vertigo en juin 2019, ne fut pas la moindre. Ce label visait un public plus âgé avec des parutions adultes — avec pour conséquence de parler de drogues, sexe et autres choses, qui auraient desservi le label.DiDio poursuivra certainement sa carrière de scénariste, mais son départ de DC Comics laisse un vide : son implication dans la structure et l’énergie mise dans ses projets lui ont aussi attiré nombre d’inimitiés. Il travaillait chez DC avec dans l’idée que le comics est un medium véritable et les personnages du catalogue des figures à valoriser.Il fut nommé coéditeur après le départ du président Paul Levitz en 2010. Véritable vétéran de l’industrie du comics, il aura gravi toutes les échelles de DC Comics avant d’arriver à ce poste convoité. À 60 ans, il n’a pas indiqué quelles seraient ses options ni projets, au terme de ces 18 années passées chez DC.La maison d’édition n’a pas communiqué de motif à ce départ, de même que Batman, Wonder Woman et Superman sont restés silencieux. Le fait est qu’en janvier 2019, DC avait connu une profonde restructuration au terme de laquelle plusieurs cadres furent licenciés : DiDio était le dernier haut dirigeant à quitter la société.Jim Lee, l’autre coéditeur reste en poste.via Newsrama