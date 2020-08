Dark Horse publie en version imprimée les BD de ComiXology/Amazon

BD : Tintin et la Castafiore

ComiXology Originals a été lancée en 2017 sous la direction de Chip Mosher. La plateforme de comics numérique travaillait jusqu’à ce jour avec des auteurs pour proposer des exclusivités, et notamment des romans graphiques. Aujourd’hui certaines de ces œuvres seront proposées en vente physique.Dark Horse supervisera ainsi la publication de l’édition imprimée des quatre comics. Ils seront accessibles dans les commerces via Penguin Random House Publisher Services, et distribués aux magasins spécialisés grâce à Diamond Comics Distributors.Les ouvrages pourront évidemment toujours être achetés en version numérique sur ComiXology, et ils seront disponibles via ComiXology Unlimited — le service d’abonnement aux bandes dessinées d’Amazon — Amazon Prime et Kindle Unlimited.Les titres à venir incluent Afterlift de Chiup Zdarsky et Jason Loo, un roman graphique en couleur, primé aux Eisner, qui raconte l’histoire d’une application de covoiturage qui emmène un conducteur et son passager directement en enfer. Breaklands Vol. 1 de Justin Jordan et Tyasseta, un conte post-apocalyptique sur un monde où tout le monde possède des super-pouvoirs sauf un adolescent solitaire qui a été forcé de se cacher.Youth Vol. 1 par Curt Pires et Alex Diotto, l’histoire de Franklin et River, un couple queer qui a pris la route pour échapper au climat réactionnaire du Midwest pour finalement se connecter avec un groupe de jeunes qui leur ressemblent, fait aussi partie de la première vague de parutions. Enfin, les lecteurs découvriront aussi The Black Ghost Vol. 1 par Alex Sequra, Monica Gallagher et George Kambadais, l’histoire d’une journaliste qui cherche à découvrir l’identité d’un justicier masqué opérant dans une ville corrompue.Pour David Steinberger, le PDG de ComiXology, cette initiative permettra de mettre les comics « entre les mains des lecteurs via les vendeurs de BD et les librairies », et ainsi de « renforcer la capacité de ces histoires à toucher les clients comme jamais auparavant ». Dark Horse serait ainsi un « formidable collaborateur ».Via Publishers Weekly