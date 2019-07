De Closets, Corbeyran et Chabbert plongent dans “Les guerres d'Einstein”

Est mis en lumière le rôle du physicien et de son ami, le célèbre chimiste Fritz Haber, dans l’invention d’armes de destruction massive lors des deux Guerres mondiales, à savoir les gaz asphyxiants et la bombe atomique. Comment des hommes connus pour leurs positions pacifistes sont-ils passés, au nom de la science, de la recherche fondamentale à la destruction totale ?« Tout est vrai dans la relation de ces évènements. Les personnages sont authentiques dans leur comportement personnel ou public. Il a suffi de coller au plus près de la réalité pour les retrouver dans leur authenticité », indique François de Closets.Pendant la Première Guerre mondiale, Einstein, l’anti militariste, est horrifié de voir son grand ami, le chimiste Fritz Haber, mettre au point des gaz asphyxiants. Mais, au début de la Seconde Guerre mondiale, c’est lui qui écrit au président Roosevelt pour l’inciter à mettre au point une bombe nucléaire. La démarche est la même pour le chimiste nationaliste et pour le physicien pacifiste. Une histoire vraie, où la science échappe à la volonté des savants et termine dans l’arsenal des militaires.Et le journaliste de préciser : « Durant la Première Guerre mondiale, Fritz Haber a donc offert à l’État-major allemand, sa science, la chimie, pour fabriquer l’arme absolue, susceptible de gagner la guerre. Or, en 1939, au début de la Seconde Guerre mondiale, Albert Einstein demande au président Roosevelt d’utiliser sa science, la physique, pour mettre au point une arme absolue, une bombe nucléaire. Pris dans les ruses de l’histoire, ces deux immenses savants, le nationaliste germanique et le pacifiste mondialiste en viennent à faire exactement la même chose : mettre les acquis de la science au service des militaires pour forger des armes de destruction massive. »[à paraître 2/10] François de Closets, Corbeyran, Chabbert – Les guerres d’Einstein (t.1) – Robinson Hachette Comics – 9782017076285 – 14,95 €