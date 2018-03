De Karl Marx à Emmanuel Macron, comprendre le libéralisme

Depuis ses premiers pas sur le Vieux Continent, au XVIIIe siècle, jusqu’à son usage tellement polysémique qu’on s’y perd, le libéralisme lui-même ne sait plus où donner de la tête. Après deux cents ans de loyaux services en philosophie, droit, économie et politique, il se perd en conjectures. Libéralisme, qui es-tu ?



Saviez-vous que Karl Marx était en un certain sens libéral ?



En 1848, quelques mois à peine après avoir écrit Le Manifeste du Parti communiste, Karl Marx se prononça pour le libre-échange. Selon lui, « le système de la liberté commerciale hâte la révolution sociale » ! Il envisageait également le travail comme essence de l’homme et souhaitait que ce dernier soit un homme total et pleinement émancipé.

Saviez-vous que deux figures majeures du libéralisme avaient été enlevées par des Tsiganes au cours de leur jeunesse ?



Les anecdotes ont été largement mystifiées et sont plus que probablement fausses, mais ces histoires qui concernent les biographies de Dudley North et d’Adam Smith sont encore largement reprises de nos jours. Elles démontrent, à tout le moins, que le libéralisme économique a su produire des éléments hagiographiques propres à la martyrologie.

Saviez-vous que le mot « solidarité » est un mot issu de la culture libérale ?



L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert nous apprend que le mot « solidarité » fut inventé par des marchands libéraux du XVIIIe siècle pour partager les risques occasionnés par le négoce avec le Nouveau Monde. Originellement, être solidaire n’était rien d’autre que s’attacher à autrui par dette et pour garantir cette dette.

