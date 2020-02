Décès de Hubert, scénariste et coloriste de 40 éléphants

Scénariste et coloriste, il avait collaboré sur la série 40 éléphants chez Grand Angle et découvert un artiste de talent, professionnel, exigeant et tellement doué.« La tension est à son comble entre les 40 Voleurs et les 40 Eléphants, les gangs masculins et féminins du sud de Londres. Chez les Eléphants, désormais menés par Alice, on craint qu'un des membres soit une taupe donnant des informations cruciales à la police. Florrie voit donc sa position se fragiliser, alors que l'inspecteur Sacks lui met de plus en plus de pression pour faire tomber le groupe mafieux. C'est le moment que choisit Stocker, parrain des 40 Voleurs, pour passer à l'offensive contre ses rivales. Pour les 40 Eléphants, ce qui se joue n'est rien de moins que la survie de leur "famille". »« La vie ne nous a pas malheureusement laissé la chance de pouvoir travailler de nouveau ensemble. Nous adressons toutes nos pensées à ses proches et ses nombreux amis », indique l'éditeur.Les éditions Dupuis ont elles aussi exprimé leurs condoléances après le décès du scénariste : « Il avait croisé le chemin des Éditions Dupuis en compagnie des Kerascoët pour leur trilogie Beauté. Esthète, cultivé, intelligent et sensible, non seulement dans l'écriture, mais aussi dans son travail de coloriste, il a accompagné Yoann et Vehlmann sur Spirou et Fantasio, et Yann et Schwartz sur Atom Agency. »