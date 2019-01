Décès de l'auteur de BD Alex Barbier

Les éditions Frémok ont annoncé le décès d’Alex Barbier à l’âge de 68 ans. Auteur caractérisé comme hors norme ou avant-gardiste, il était connu pour sa capacité à transgresser les codes narratifs et picturaux de la BD. Il avait notamment été le premier à introduire la couleur directe.





(Photo d'illustration : Couverture de Dernière Bande, Alex Barbier, éditions Frémok)





Né le 15 mars 1950 dans le Jura, Alex Barbier publie ses premières pages dans le journal Charlie Mensuel en 1974. Réalisées à la couleur directe et abordant rudement la sexualité, ses planches rencontrent aussi bien l'engouement que le rejet : Gébé et Wolinski ont tout de suite voulu le publier, tandis que le magazine français le Métal hurlant a jugé ses pages « artistiques, dans le plus mauvais sens du terme ».



Un artiste contre l'ordre établi

Indéniablement, Alex Barbier dérange, comme tout artiste d’avant garde. Il est surtout célèbre pour avoir supprimé les bulles et les espaces entre les cases. Ses planches, véritable mystère esthétique, reprenaient surtout la thématique du cauchemar, du sexe et de la cruauté.



C’est en 1979 que l'artiste publie Lycaons aux Éditions du Square, suivi par Le Dieu du 12. Sa narration se veut non linéaire, les bulles intermittentes et les histoires sont obscures et subversives.



Entre 1982 et 1994, Alex Barbier se consacre à la peinture, puis revient à la bande dessinée avec Les Paysages de la nuit et Comme un poulet sans tête.



Sa rencontre avec les fondateurs de Fréon, maison d’édition à l’origine de l’actuel Frémok, lui permet d’obtenir une certaine stabilité éditoriale avec la publication de De la chose (1997), un recueil de peintures érotiques, puis des albums Lettres au maire de V., Autoportrait du vampire d’en face, et Pornographie d’une ville.



Il réédite aussi ses classiques comme Lycaons qui réapparaît en 2003 et Le Dieu du 12 qui ressort en 2011.



En 2014, il publie Dernière bande, signant ses adieux à la bande dessinée. Une exposition rétrospective lui avait été consacrée au Festival d'Angoulême 2015.



Sa maison d'édition Frémok se confie sur Facebook, « Figure tutélaire, il était et restera notre Pape pour toujours. »