Des bières spéciales pour fêter le 25e anniversaire d'Hellboy

Dans un communiqué commun, Dark Horse Comics et une brasserie voisine de Portland, Gigantic Brewing, annoncent la production d'une série de bières spéciales, à l'occasion du 25e anniversaire d'Hellboy. Le diable rouge est en effet né en 1994 sous le crayon de Mike Mignola, d'abord publié par Image Comics, puis par Dark Horse. Le personnage dispose même d'un univers étendu, avec les séries BPRD, Abe Sapien ou encore Witchfinder.6 variétés de bières sortiront des cuves de Gigantic Brewing, chacune consacrée à un personnage de l'univers d'Hellboy :Hellboy — Bière façon crêpe au sirop d'érableLiz Sherman — Stout façon Mole ChiliJohann Kraus — Bière citronnéeAbe Sapien — Ale fruitéeBlood Queen — Bière acide au cranberry et yuzuTrevor Bruttenholm – Barley Wine britanniquePour rester dans l'ambiance, toutes les bières affichent un taux d'alcool de 6,66 %, à l'exception de la Trevor Bruttenholm, à 9,99 %.Bien entendu, les étiquettes apposées sur les différentes bouteilles sont illustrées aux couleurs d'Hellboy, avec des dessins de Mignola, colorisés par Dave Stewart.Ce n'est pas la première fois qu'Hellboy a la chance de prêter son nom à une cuvée spéciale et autre millésime : en 2011, une cuvée spéciale avait été embouteillée par le domaine Oregon’s Stoller Family Estates Winery, et en 2015, pour son 21e anniversaire, âge légal pour consommer de l'alcool outre-Atlantique, de premières bouteilles de bière avaient été proposées à l'effigie d'Hellboy.En juillet dernier, Dark Horse avait annoncé un partenariat avec une autre brasserie, Ninkasi Brewing Company, située dans l'Oregon, pour créer une bande dessinée titrée Legend of Ninkasi : Rise of Craft. Dans ce comic, le lecteur découvre les origines fictives de la bière qu'il peut s'offrir en même temps que la BD.Et ainsi tout savoir du combat des habitants du royaume d'Eugenia contre le maléfique Roi Blüdweisen, qui propose une bière sans goût et industrielle...Un message stout en subtilité, bien sûr...