Des comics de DC accessibles en illimité chez comiXology

En accueillant les titres de DC Comics au sein de son offre illimitée, comiXology et, par extension, Amazon, réussit un coup de maitre : il devient un programme de lecture par abonnement particulièrement intéressant pour les amateurs de comics, en réunissant des catalogues Marvel et DC Comics.Pour le moment, les informations sont minimes, mais un communiqué assure qu'un certain nombre de titres sont d'ores et déjà assurés de rejoindre comiXology, dont Batman : The Dark Knight Returns, Batman : White Knight, Injustice: Gods Among Us, côté DC, et American Vampire, Watchmen, V pour Vendetta ou encore Y: The Last Man côté Vertigo. Les séries de comics de personnages, comme Batman, Batgirl ou Wonder Woman, sont aussi évoquées. Au total, plusieurs centaines de titres seraient concernées.comiXology met désormais en avant un catalogue de 20.000 titres, accessibles en illimité pour 5,99 $ par mois — une offre qui n'est pas disponible en France.C'est en mai 2017 que comiXology avait fait place à des titres Marvel au sein de son réservoir de titres en illimité, alors même que Marvel avait mis en place depuis plusieurs années son propre service de lecture par abonnement. La décision de DC Comics est tout aussi surprenante, puisque l'éditeur a mis en place son propre service il y a quelques semaines seulement, DC Universe.Les éditeurs jouent en réalité sur deux tableaux : la longue traine se retrouve sur les services de lecture illimitée, comme ceux d'Amazon, tandis que les nouveautés et quelques exclusivités, elles, sont généralement réservées en priorité aux plateformes « maison ».Néanmoins, les services d'Amazon viennent de s'adjoindre une nouvelle bonne raison de souscrire à leurs offres.