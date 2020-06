Des mangas distribués gratuitement pour lutter contre le piratage

La CODA a pour première raison de vivre la diminution du piratage d’œuvres au niveau mondial. Et par conséquent, la promotion des plateformes légales — et l’achat de mangas. Dans le cadre de son opération Manga Anime Guardians Project, ce sont 4 titres qui sont proposés chaque semaine, jusqu’au 3 juillet. Depuis ce site , on retrouvera quelques pages d’une histoire percutante, avec une version en anglais et un format vidéo, pour tenter de faire entendre raison aux internautes. Ces versions vidéo sont une reprise des planches, accompagnées de musique.Le programme Manga Anime Guardians a été initié en 2014, alors que les éditeurs et le gouvernement japonais tiraient la sonnette d’alarme. Sur l’année 2012, ce sont 560 milliards ¥ qui avaient été perdus, du fait de la contrefaçon depuis la Chine, estimait-on.MAG devait alors protéger les mangas tant au sein de l’Archipel que sur les territoires étrangers. Le site de la CODA référence ainsi des titres de mangas et animes, et offre aux internautes des alternatives légales pour se les procurer.La première salve d’histoires courtes est signée par Akira Akatsuki, Adachitoka, Rie Arai, et Ammitsu. Notons qu’après des années de discussion, le Japon s’est finalement doté d’une législation anti-piratage , à l’image de celle qui existe pour le cinéma et la musique.