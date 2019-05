Détournement de fonds, sévices : l'ancien manager de Stan Lee arrêté

Il aura fallu moins de deux semaines pour que la justice américaine mette le grappin sur l’ancien manager de Stan Lee. Keya Morgan logeait dans un hôtel de la ville de Phoenix avec sa mère quand les forces de police l’ont interpellé. Et les charges retenues contre lui pèsent lourd.





Stan Lee (Gage Skidmore, CC BY SA 2.0)





Dans la plainte qui a été rendue publique mi-mai, on apprenait en effet que l’intéressé était accusé d’avoir isolé Stan Lee de ses proches, mais également de mauvais traitements contre le cocréateur de Spider Man. Selon les documents, on parle aussi d’un détournement de fonds de l’ordre de 5 millions $.

Décédé en novembre dernier, à l’âge de 95 ans, on doit à Stan Lee des personnages célébrissimes dans l’univers comics de Marvel : Iron Man, Hulk, Black Panther et bien d’autres. Son patrimoine à l’époque où Morgan travaillait encore pour lui était alors évalué à plus de 50 millions $.



Arrêté, l’ancien manager fait également face à un délit de fuite, selon les informations communiquées par la police de Los Angeles. C’est grâce à son téléphone portable qu’il a pu être identifié, alors qu’il passait un appel dans un motel.



Entre la première plainte et l’arrestation, il semble que d’autres griefs se soient ajoutés — comme la vente de séances d’autographes, au mois de mai 2018, pour un montant de 262.000 $. Sans avoir, évidemment, versé le moindre cent à Stan Lee.



Les derniers mois houleux

de Stan Lee



Morgan s’était rapproché de l’auteur peu après le décès de sa femme, Joan Lee, survenu en 2017. En mai 2018, Lee avait tout de même obtenu une ordonnance restrictive interdisant à Morgan de s’approcher de lui.



L’interpellé n’a fait aucune déclaration pour le moment.



via Vanity Fair