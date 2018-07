Deux spin-offs pour Fairy Tail, Happy no Daibōken et 100 Years Quest

Le monde de Fairy Tail n'en finit pas de s'étendre : après le succès de la série initiale de Hiro Mashima, publiée entre 2006 et 2017 au Japon, les spin-offs et autres suites se multiplient, tandis que Mashima planche sur Eden's Zero, sa nouvelle série. Deux séries parallèles viennent ainsi de démarrer, Fairy Tail : Happy no Daibōken et Fairy Tail 100 Years Quest.

Après le succès mondial rencontré par Fairy Tail, l'éditeur japonais Kōdansha avait annoncé plusieurs déclinaisons et autres suites pour capitaliser sur cette franchise. Hiro Mashima, auteur de Fairy Tail, s'est lancé dans Eden's Zero , une autre série, qui rappellera aux amateurs leur titre préféré. « Je pense sincèrement que ce ne serait pas une mauvaise chose que cette nouvelle série rappelle aux gens mon travail précédent », avait-il indiqué à ce sujet.Néanmoins, pour les spin-offs et autres suites de Fairy Tail, Mashima a fait confiance à d'autres : Fairy Tail: Happy no Daibōken, que l'on peut traduire par La Grande aventure de Happy, est ainsi signé par Kenshiro Sakamoto (Buster Keel!). Dans ce manga, diffusé par une application de l'éditeur Kōdansha, Happy, le chat ailé de Fairy Tail, est séparé de Natsu et se retrouve dans un monde uniquement peuplé d'animaux.La lecture de l'épisode 1 est gratuite, mais en japonais, à cette adresse L'autre spin-off est en réalité une suite directe du manga principal Fairy Tail, annoncée dès le début du mois de juillet 2018. Fairy Tail 100 Years Quest évoque les fameuses Quêtes de 100 ans, des quêtes connues depuis un siècle, mais jamais accomplies au cours de ce laps de temps...Pour ce titre, Hiro Mashima fournit les storyboards, mais c'est Atsuo Ueda (Dr. Prisoner, Hajime Shachō Monogatari) qui signe les dessins de cette suite.Il est également possible de découvrir l'épisode 1 à cette adresse via Anime News Network