Dinosaures muets et robots géants : Paperback, le nouveau label comics

Chambardement dans la maison historique de Tintin, Casterman ! Voici que débarque, à l’initiative de Basile Béguerie, une nouvelle gamme de BD : des comics. Tout juste sortis, les deux premiers tomes posent la mesure d’une approche éclectique et en quête d’objets insolites.





« Paperback réunit sous un nouveau label des titres qui n’existent pas en France – c’est-à-dire, rien que l’on ne connaisse en fait. Et qui auraient pourtant toute leur place chez nous », explique l’éditeur. Le critère premier reste de toute évidence l’originalité. Le second, ce sont les coups de cœur que Basile Béguerie a pu avoir « pour les univers vraiment personnels des auteurs ».

Et pour cause : de Mech Academy au Temps des reptiles, les mondes n’ont véritablement rien à voir l’un avec l’autre. « Le seul terme de comics suffit à parfois rendre les lecteurs hermétiques. Et de toute évidence, ouvrir un Batman aujourd’hui n’est pas chose aisée, tant les déclinaisons sont denses, et les background truffés de références. » Ou X-Men, ou tant d’autres...

La production, qui se limitera à 10 titres annuels, démarre donc avec, conjointement, un monde futuriste – « un peu comme si l’on reprenait Harry Potter à l’école des robots géants ». Le tout est signé par Takeshi Miyazawa et Greg Pak, avec une évidente influence manga « bien que son propre univers ait mûri durant une trentaine d’années ». Alors, oui, les robots géants dans le monde manga, c’est un peu les voitures qui volent ou les femmes bleues de la SF franco-belge.

« Cependant, pas besoin d’avoir un parcours personnel alimenté par les références à la pop culture ni de connaître par cœur Evangelion : Mech Academy, c’est plutôt une trame shonen. » Option, parce que la maison s’y prête un peu, « s’il te plaît, monsieur, dessine-moi un robot ». Or, Takeshi revendique également des influences venues des galaxies Marvel. Et soudainement, c’est un tout autre monde qui se profile.

« Ce que le public franco-belge sait probablement moins, c’est qu’il existe dans le comics une représentativité qui peut toucher tous types de publics. » Sourire en coin : Basile Béguerie a en effet sous la main l’ambiance totalement inverse, sorte de contrepoint parfait à la Mech Academy : Au temps des reptiles. Aux commandes, Ricardo Delgado, que l’on connaît pour son boulot chez Pixar, Star Trek, Men In Black ou... Jurassic Park 3.

Arrivé dans le comics à la fin des années 90, il livre ici une histoire sans parole, ni bulles, ni même voix off. Et pour aller plus loin, ses gros dinos n’ont rien d’anthropomorphique, ce qui les rapprocherait des lecteurs. « Son récit repose exclusivement sur le dessin, comme un reportage National Geographic, mais sur les dinosaures. C’est une lecture presque documentaire, où les espèces luttent pour leur survie... »

Et le tour de force est d’autant plus impressionnant que l’on reste accroché au récit qui n’en est pas véritablement un. Pas d’histoire, au mieux, une tranche de vie quelque part à l’époque du Crétacé – entre 145 et 66 millions d’années avant notre ère. Bienvenue dans une Afrique vieille comme le monde... et pour cause.

« Avec Paperback, je veux initier un label avant tout porté par la ferveur, sans rien m’interdire », poursuit l’éditeur, « et dans le même temps, surtout ne pas verser dans la franchise, qui peut s’avérer un peu déshumanisée ». Après, et de son propre aveu, « c’est surtout que je n’avais pas trouvé celle qui corresponde et parvienne à me toucher suffisamment ».

Les titres bénéficieront d’un tirage à 5000 exemplaires, avec un format graphique travaillé sur les couvertures « pour faciliter leur identification et donner une vision nette ». L’année débute d’ailleurs avec 6 titres, comprenant un tome 2.



