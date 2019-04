Disney va adapter les histoires alternatives “What If ?” de Marvel

Détail d'une couverture de la série « What if ? »

Des Simpson à WandaVision

Lancée en 1977 avec un épisode qui imaginait Spider-Man dans l'équipe des Quatre Fantastiques, la série « What If ? » propose une histoire alternative dans l'univers Marvel, qui possède déjà un certain nombre de dimensions parallèles. Mais les récits « What If ? » sont particuliers : pensés comme des épisodes autonomes, sans conséquence sur l'histoire globale, ils permettent aux scénaristes et dessinateurs de s'en donner à cœur joie.Différents volumes ont été publiés depuis les années 1970, avec plusieurs créations mémorables : Disney et Marvel Studios s'associent à présent pour porter quelques épisodes à l'écran, sous la forme d'une série animée, la première de Marvel Studios.Pour le premier épisode, « What If ? » réécrira l'histoire de Captain America en imaginant un monde où c'est Peggy Carter qui se fait inoculer le sérum, et non Steve Rogers, qui endosse à la place une armure créée par le père de Tony Stark, Howard Stark. A priori, Disney devrait convoquer les acteurs des films pour doubler leurs équivalents animés dans la série.Le service de streaming doit être mis en ligne le 12 novembre 2019, mais aucune date de diffusion n'a été communiquée pour la série d'animation « What If ? ».Disney a révélé quelques détails supplémentaires sur la programmation de sa plateforme de streaming, avec les diffusions des productions Disney et Pixar, bien sûr, mais aussi des contenus de la Fox, comme la série animée Les Simpson.Les contenus originaux Marvel sont particulièrement mis en avant : la firme a ainsi confirmé la diffusion d'une série consacrée à la Sorcière Rouge et Vision, intitulée WandaVision, tout simplement. Une autre mettra en scène le Faucon et le Soldat de l'Hiver, avec Anthony Mackie et Sebastian Stan de retour dans leur rôle respectif.Disney assure que les investissements seront très importants au lancement : en 2020, Disney+ devrait être dans le rouge, à hauteur d'un milliard $, pas moins. Mais les profits devraient ensuite être au rendez-vous, et largement compenser les pertes, à partir de 2024. Une grande aventure, pour Disney et ses investisseurs.