Disparition de Claude Renard, figure de la bande dessinée en Belgique

C’est avec Eddy Paape que Claude Renard découvrit la bande dessinée : élève puis remplaçant au sein de la Compagnie belge d’actualité, studio de dessin animé, il prendra part à la création du Jourbnal de Bruxelles en 1972. Travaillant à l’atelier R, jusqu’en 1984, il fondera également Le Neuvième Rêve, en 1977, qui permit de révéler au public un grand nombre d’auteurs — parmi lesquels François Schuiten, Philippe Foerster ou encore Benoît Sokal.Les impressions nouvelles, maisons d’édition qui fit paraître en 2006 Le tailleur du Rêve. Costumes du spectacle Le Rêve de Franco Dragone (textes de Yves Vasseur), se souvient que si l’Atelier R ne fut pas « le premier endroit où la bande dessinée est enseignée, c’est en tout cas la première fois qu’elle l’est de manière aussi méthodique et aussi ouverte ».Durant quelques années, entre 79 et 81, Renard publia dans Métal Hurlant, collaborant justement avec François Schuiten. Il produira pour la revue le personnage d’Ivan Casablanca, publié par la suite aux Humanoïdes associés. Toujours avec Schuiten, il fit paraître Métamorphoses, en deux tomes, que les éditions Casterman reprendront en 2008 en album — initialement, les Humano avaient fait paraître le tome 1, Aux médianes de Cymbiola, en 1980 et le second, Le Rail, en 1982.Benoît Peeters, grande figure du neuvième art, délivre une biographie des plus fournies : « Je viens d'apprendre avec beaucoup de tristesse le décès de Claude Renard, artiste polymorphe et grande figure de la bande dessinée belge. »Par la suite, Claude Renard délaissa quelque peu la bande dessinée pour se lancer dans l’illustration, le cinéma et le théâtre. Il réalisa des décors, ainsi que des costumes ou encore des scénographies, notamment pour Franco Dragone, metteur en scène belge.Il avait réalisé plusieurs courts métrages, monté lui-même une pièce de théâtre à partir de lettres de Vincent Van Gogh, et conçut les décors d’une quinzaine de pièces. Il enseigna également les arts graphiques à l’École de Recherche Graphique de Bruxelles.