"DMZ", une nouvelle série tirée de l’univers des comics

Le premier tome avait été publié en 2005 aux États-Unis par DC Comics et était paru en France deux années plus tard chez Panini Comics. Les droits de publication ont depuis été récupérés par Dargaud, dont la filiale Urban Comics en publia le dernier tome en mai 2013.DMZ est une série d’anticipation dont l’intrigue se passe dans la ville New York, après qu’une guerre civile a éclaté entre ce qu’il restait des États-Unis d’Amérique et une nouvelle fédération d’États indépendants, se faisant appeler les États Libres. Une guerre qui aurait été déclenchée suite à une rébellion face à une politique de guerre préventive menée par le gouvernement américain.La zone dématérialisée en question est basée à Manhattan, alors quasiment vidée de ses citoyens. Nous y suivons les pérégrinations de Matthew Roth, un jeune photographe envoyé sur place pour rendre compte de la situation.La réalisatrice et scénariste amérciaine Ava DuVernay serait pressentie pour être à la tête de cette nouvelle création diffusée par HBO. Elle serait en outre accompagnée par Robert Patino dans l’écriture du scénario.C’est la deuxième fois que Ava DuVernay participe à la production d’une série inspirée de l’univers des bandes dessinées publiée par DC Comics. Elle s’apprête en effet à adapter sur grand écran la série New Gods créée par Jack Kirby en 1971.La série DMZ sera coproduite par FilmWork et Warner Bros, après une signature de contrats avec les deux scénaristes en septembre et novembre 2018, rapporte Deadline. Selon ce dernier, le démarrage du projet serait quant à lui prévu dès début 2020.Via Deadline