Du roman à la bande dessinée : décès de Patrice Ordas

Directeur de l’école de joaillerie de Paris pendant 25 ans, Patrice Ordas était un spécialiste du roman historique, obtenant le Prix Beauchamp pour son premier volume : Les Griffes de l’Hermine. Il fut co-auteur avec Patrick Cothias des ouvrages Monsieur Nemo et l’éternité aux éditions Passavent.









Le Groupe Bamboo informe dans un communiqué du décès de Patrice Ordas, disparu hier à l’âge de 68 ans. Écrivain et romancier, il fut également mélomane passionné – pianiste, flûtiste et même chanteur. Il opta pour le dessin après son bac, entrant aux Arts Déco, et en 1973, diplôme en poche, il choisit de réaliser une thèse sur la « docimologie expérimentale attachée aux arts plastiques ».



Un succès, manifestement, puisque son directeur de thèse lui proposera un emploi à l’École de joaillerie de Paris… Mais Patrice Ordas préférera l’écriture et la bande dessinée…



Certaines de ses collaborations littéraires furent adaptées en bande dessinée : L’Ambulance 13 et L’Œil des Dobermans, chez Grand Angle. Il fut également scénariste de plus d’une quarantaine de bandes dessinées chez ce même éditeur et auteur de plusieurs romans : Hindenburg, les cendres du ciel, Le Fils de l’officier, La Rafale, Moses Rose, Nous Anastasia R., SOS Lusitania, la Vénitienne, les naufragés du métropolitain, la Nuit de l’empereur.



Son plus grand succès fut la série L’Ambulance 13 avec plus de 150.000 albums vendus.



« Tous ceux qui l’ont connu se souviennent d’un homme loyal, généreux et passionné par son travail. Nous nous associons à la douleur de sa famille et de ses amis », indique le groupe Bamboo.