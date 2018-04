Du sang volé de Stan Lee utilisé pour signer des comics

Depuis quelques mois, les péripéties autour de la figure qui incarne toujours les éditions Marvel deviennent de plus en plus improbables. Après plusieurs plaintes pour des fraudes dont il aurait été la victime, Stan Lee envisage d'attaquer en justice un de ses anciens associés, soupçonné d'avoir dérobé son sang pour... signer des comics et ainsi augmenter leur valeur.

(Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)

L'histoire rocambolesque est racontée par TMZ, particulièrement friand de ce genre de péripéties : un ancien associé de Stan Lee aurait monté une arnaque consistant à voler le sang du célèbre nonagénaire pour ensuite imiter sa signature sur la couverture de comics Black Panther — et ainsi les céder à un prix astronomique.

En octobre dernier, cet associé dont le nom est gardé secret se serait présenté auprès d'une des infirmières personnelles de Lee, muni d'un document relatif à une prise de sang. Plusieurs flacons auraient été prélevés à Stan Lee, l'infirmière s'étonnant même auprès de TMZ de la quantité réclamée, qui aurait rendu le vieil homme très faible...

Dans un premier article publié le 2 avril, TMZ rapporte que l'entourage de Stan Lee, y compris son avocat, pensait que le sang avait fini dans des stylos, dans la perspective de signer quelque chose... Et, visiblement, le plan a été mis à exécution, puisque des comics Black Panther dédicacés à l'aide d'une « encre à l'ADN » de Stan Lee ont été retrouvés au magasin Marvel Avengers S.T.A.T.I.O.N. de Las Vegas.

Evan Michailidis, qui représente la boutique, a immédiatement affirmé que les exemplaires avaient été acquis avec toutes les autorisations nécessaires, et que l'enseigne n'avait rien à voir avec l'extorsion de sang. Chaque comic était accompagné d'un certificat d'authenticité pour la signature et le sang de Stan Lee... Un exemplaire se monnayait entre 250 et 500 $, selon la couleur de la signature. Et la dose de globules rouges ?

Bien entendu, les avocats de Stan Lee vont entamer une action en justice contre cet ancien associé. D'autant plus que ce dernier semble aussi lié aux fraudes bancaires dont Lee a été la victime.