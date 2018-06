Eden's Zero, le nouveau manga du créateur de Fairy Tail

Les amateurs du manga Fairy Tail de Hiro Mashima trépignent : ce 27 juin, la nouvelle série du mangaka sera dévoilée dans le monde entier, dont la France, où les éditions Pika assureront une traduction et une publication numérique en simultanée avec le Japon. Peu de détails sont pour l'instant connus sur Eden's Zero, mais suffisamment pour allécher les fans...

On commence à avoir des messages concernant la nouvelle oeuvre de Mashima, Eden's Zero. Sachez que nous ne la traduirons pas tout simplement car le manga est licencié en SIMULTRAD. C'est à dire que les chapitres seront disponible légalement, traduit par Pika édition. pic.twitter.com/Ne04J58CzV — Scantrad France (@scantradfrance) June 25, 2018



Eden's Zero - A manga by Hiro Mashima launches June 27th in Shonen Magazine Issue 30. pic.twitter.com/9aePD5aaHY — YonkouProductions AX (@YonkouProd) May 25, 2018



« Je pense sincèrement que ce ne serait pas une mauvaise chose que cette nouvelle série rappelle aux gens mon travail précédent », avait déclaré Hiro Mashima en direct du Festival de la bande dessinée d'Angoulême, où il avait reçu un Fauve d'honneur. Parallèlement à sa venue, une exposition sur sa série Fairy Tail , vendue à des millions d'exemplaires dans le monde, avait déplacé les foules.Autant dire que sa nouvelle série, Eden's Zero, est très attendue des fans et de son éditeur français, Pika éditions, qui a mis les petits plats dans les grands en proposant une sortie simultrad, soit des exemplaires numériques en français disponibles dès la sortie au Japon.Une stratégie qui vise à endiguer les traductions et autres scans pirates, souvent très rapides à se diffuser sur Internet, et qui semble porter ses fruits.Au Japon, ce sont bien sûr les éditions Kodansha qui publient la série, et la prépublient dans leur magazine Shonen Magazine.La trame d'Eden's Zero n'est pas encore connue, mais deux personnages principaux ont été dévoilés sur Twitter.Parallèlement à Eden's Zero, Mashima aurait deux autres projets dans les tiroirs, dont une suite à Fairy Tail...