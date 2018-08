Entre Netflix et Mark Millar, c'est l'amour fou

L'association entre une plateforme de diffusion en streaming et un créateur n'aura jamais été aussi fusionnelle : environ un an après avoir acheté Millarworld, la société qui gère les droits des séries créées par Mark Millar, Netflix annonce la parution de Prodigy, un autre titre signé par l'auteur de Kingsman et Rafael Albuquerque, aux formats imprimé et numérique.

Illustration d'Özgür Yildirim

Pour cette nouvelle série publiée chez Netflix, Mark Millar retrouve son compère de Huck, le Brésilien Rafael Albuquerque, illustrateur, notamment, de Batman et American Vampire. La date de parution du premier numéro, aux formats imprimé et numérique, est fixée au 5 décembre 2018. Il s'agit de la deuxième série de bandes dessinées publiée par Netflix : le 13 juin dernier, The Magic Order, signée par Millar et Olivier Coipel, voyait le jour.

Le résumé de l'éditeur pour Prodigy :

Dans Prodigy, l'homme le plus intelligent du monde ne se contente pas de gérer le business le plus rentable au monde. Son esprit brillant doit être constamment soumis à des défis et il devient le spécialiste incontournable des gouvernements du monde entier lorsqu'un problème se pose. Un scientifique lauréat du prix Nobel, un compositeur de génie, un athlète de niveau olympique et un expert de l'occulte, Edison Crane est autant accro aux mystères du monde qu'à la première place du classement Fortune 500. Voici l'histoire de l'homme le plus exceptionnel du monde et ce récit marque sa première aventure.

Mark Millar assure évidemment qu'Edison Crane est de loin le meilleur personnage qu'il ait jamais créé. « Je me suis lancé un défi quand j'ai créé Prodigy. Je voulais écrire la chose la plus intelligente que j'aie jamais écrite et, en même temps, la meilleure série d'action que j'ai pu proposer et, honnêtement, je ne pouvais pas être plus heureux de la manière dont cela a tourné », assure Millar dans un communiqué.





Parallèlement à la publication de bandes dessinées, Netflix s'est rapproché de Mark Millar pour pouvoir adapter à l'envi une partie de ses bandes dessinées. Deux séries et trois films sont d'ores et déjà en production, dont l'un d'entre eux tiré d'un comic original publié par Netflix. Bien entendu, Prodigy, en cas de succès, connaitra le même sort.



En accumulant les séries originales ainsi que les licences à adapter, Netflix se prépare aussi au départ des productions Marvel de sa plateforme : ainsi, Ant-Man et la guêpe, sorti le 18 juillet dernier, sera le dernier film Marvel à être diffusé sur Netflix. Le service espère ainsi limiter les départs des amateurs de bandes dessinées...