Exposition : Versailles dans la bande dessinée

Lieu de pouvoir et de représentation depuis sa création et jusqu’à sa transformation en musée dédié « à toutes les gloires de la France » au XIXe siècle, le château de Versailles invite à s’interroger sur l’écriture de l’Histoire par l’image. Ses décors et ses œuvres sont autant de points d’entrée pour aborder l’Histoire de France auprès de tous les publics. Le domaine a en effet été le théâtre de nombreuses fictions littéraires qui ont nourri l’imaginaire des auteurs de bande dessinée.L’exposition s’intéressera aux différents lieux du château qui ont été représentés, et à la manière dont ils l’ont été, aussi bien en matière de style que de regard porté sur les faits historiques. On trouvera ainsi non seulement des représentations de Versailles à différents stades de construction, mais aussi des vues des jardins, ou encore des lieux aujourd’hui disparus comme le château de Marly ou Port-Royal des champs.L'événement propose de partir à la rencontre de grandes figures de l’Histoire du château : souverains, reines, favorites, courtisans, philosophes du siècle des Lumières, mais aussi personnages héroïsés, comme le chevalier d’Eon ou le masque de fer. On mettra également en évidence les liens qui existent entre le Château et des événements historiques parfois éloignés dans le temps et dans l’espace : de l’installation du Congrès à Versailles à la suite de la Commune de Paris, en passant par la signature du traité de Versailles mettant fin à la Première Guerre mondiale.Une centaine d’œuvres seront présentées : planches originales, esquisses, dessins préparatoires, mais aussi des éditions originales d’albums et de revues. Cette exposition s’inscrit dans le cadre du projet « 2020 année de la BD » souhaité par le ministère de la Culture.Le château de Versailles dans la bande dessinéeExposition du 19 septembre au 31 décembre 2020Commissariat de l'exposition : Yves Carlier, conservateur général au musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, et Jacques-Erick Piette, responsable du secteur médiation culturelle au château de Versailles.