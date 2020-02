Fabien Toulmé et Caloucalou reçoivent le 12e Prix Schlingo

Eh bien, cette année, c’est à Fabien Toulmé et Caloucalou que la récompense a été adressée, pour leur album Cher Dictateur, paru chez Fluide Glacial.Cher Dictateur est une farce absurde et satirique signée Fabien Toulmé et Caloucalou, qui vous fera voyager du Zaboulistan jusqu’à Paris, le sourire accroché aux oreilles !Yevgeni Ier est un dictateur qui règne sur un petit pays fictif d’Europe de l’Est, le Zaboulistan. Il aime tant les femmes, le Grotch (le fameux alcool d’ail à 85°), et les après-midi devant Derick, qu’il ne s’aperçoit pas qu’une révolution gronde aux portes de son palais.Quand le peuple se soulève et prend les armes, Bogdan, son fidèle assistant sauve Yevgeni d’une mort certaine en le contraignant à l’exil. Le chef suprême du Zaboulistan, protégé par son entourage, n’a heureusement pas conscience de sa chute. Croyant partir en vacances, il pose ses valises dans un camp de gitans en périphérie de Paris où il se sentira très vite un peu comme chez lui...Fabien Toulmé, l’auteur de L’Odyssée d’Hakim, BD-reportage sur l’histoire d’un réfugié Syrien, signe ici le scénario de son premier album chez Fluide Glacial, dessiné par le talentueux Caloucalou qui s’est fait connaître par son blog d’humour et enchaîne aujourd’hui les projets BD.Ensemble, ils s’amusent à brosser le portrait d’un personnage irrévérencieux et politiquement incorrect, dans la veine d’Ubu Roi d’Alfred Jarry, dans une farce absurde dont les épisodes ont été prépubliés dans le magazine Fluide Glacial.