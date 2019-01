Faut-il publier “Tintin et le Thermozéro”, l'album délaissé par Hergé ?

karrikas - CC BY-SA 2.0 karrikas - CC BY-SA 2.0

Et pour jeter un coup d’œil pic.twitter.com/6lTNmGVWHu — Xavier Allain (@xavallain) 10 janvier 2019

Après Tintin au Congo et sa nouvelle colorisation , c'est au tour de Tintin et le Thermozéro de faire polémique dans le monde de la BD. L'album tant désiré par Casterman avait été abandonné par Hergé, de son propre chef. En cause, une trame trop directive et surtout très proche de celle de L'Affaire Tournesol.« À quoi bon repartir sur un suspense à la Hitchcock, quand lui rêvait à présent d'un album plus subtil, plus personnel, cassant les codes de la BD avec un huis clos où il ne se passerait rien ? », s'interroge alors Jacques Langlois, dans une tribune publiée dans le Journal du Dimanche.Toujours selon lui, proposer une édition de ce 25e album serait contraire au "testament" verbal d'Hergé, qui aurait déclaré : « [Tintin est] une œuvre personnelle, qui mourra avec moi ».Un grand nombre de "tintinologues" attribue majoritairement la création du Thermozéro à Greg, le créateur d'Achille Talon. Débordé suite à son Tintin au Tibet, Hergé lui aurait demandé de l'aider à écrire un nouveau scénario pour sa prochaine publication. Malgré cette collaboration, les deux hommes n'arrivaient pas à s'entendre et Hergé aurait décidé de se retirer du projet.« J’ai essayé de travailler avec Greg qui m’a composé un très bon scénario, mais un scénario que je n’ai jamais utilisé, parce que je me sentais prisonnier d’un carcan dont je ne pouvais plus m’échapper » avouera plus tard le créateur de Tintin au critique français Benoît Peeters.Greg voulait ouvrir l'histoire dans une ambiance paisible, durant une balade touristique sur le Vésuve. Cependant, en regardant la planche de la scène d'ouverture du projet, nous pouvons voir qu'Hergé est resté fidèle à son idée d'origine : débuter la BD de manière spectaculaire.Dans les circonstances actuelles, Casterman devra sans doute attendre jusqu'à 2054, année où Tintin tombera dans le domaine public, 70 ans après la mort de son créateur, conformément à la loi belge. Si la maison d'édition parvient à récupérer les droits sur cet album, le processus de création devrait être semblable à celui de Tintin et l'Alph-art.En se basant sur les planches et les esquisses du dessinateur ainsi que les conseils des experts, les éditeurs devraient être en mesure de reconstituer et ficeler le scénario d'origine.via Le Point