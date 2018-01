FIBD : une journée professionnelle sur la BD arabe et la BD française dans le monde

Le musée de la bande dessinée d'Angoulême a annoncé il y a quelques jours l'ouverture, le 25 janvier, d'une exposition inédite consacrée à la bande dessinée arabe, de l'Algérie à la Libye, en passant par la Tunisie et l'Égypte. Le Festival international de la bande dessinée propose de son côté une journée professionnelle, le 27 janvier, avec une matinée consacrée à la BD arabe et une après-midi à la BD française traduite dans le monde.

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Samedi 27 janvier 2018 : Cité de la bande dessinée (Angoulême)8H30 : accueil des participants au Musée de la bande dessinée8h45-9h15 : Ouverture officielle de la journée9H15-10h00 : Visite de l’exposition « nouvelle génération la bande dessinée arabe aujourd’hui » par les commissaires10h15-12h50 : la bande dessinée arabe : interventions sous forme de conférences• panorama historique, spécificités et influences• situation actuelle de la BD dans le monde arabe• Spécificités et influences• Table ronde : la nouvelle bande dessinée arabe13h00 : repas14h00-15h30 : La BD française dans le monde : traduction, diffusion15H30- 17h00 : Tendances, création et innovation - rencontres avec des acteurs du livre17h00 : Les outils de la Cité :• Présentation de l’expo Francfort• Présentation de l’expo Suivre Charlie• Le site de la Cité : ressources pédagogiques et documentaires• La bibliothèque numérique et le portail de la bibliothèque de la Cité• L@BD17h30 : B2B éditeurs/chargés du livre, rdv éditeurs français/chargés du livre.18h30 : visite guidée de la New Factory.19h :Visites guidées des réserves Musée et Bibliothèque