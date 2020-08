Formula Bula : Paris et l'ïle-de-France valent bien une messe (de BD)

Raphaël Barban, directeur du festival, donne le ton : « À Formula Bula, nous avons choisi de réduire le tempo et le volume, d’être plus proches de la réflexion que du réflexe, de considérer le présent et moins l’instant. On n’arrête pas tout mais on ralentit, on se donne de l’air, de l’espace et du temps à travers une programmation en mode circuit-court.Avec notamment 6 expositions où se croisent la poésie graphique de Nylso, l’humour de Lisa Mandel et le minimalisme de José Parrondo, cette édition tentera d’ouvrir une parenthèse temporelle où il sera aussi possible de ne rien faire d’autre que de regarder, d’écouter et de se laisser vivre, lentement. »Formula Bula vous invite à la flânerie, en plein air, dans son village des éditeurs installé dans le quartier piéton tout autour de la médiathèque Françoise Sagan (Xème). 25 maisons d’édition et des milliers de livres qui résonnent comme autant de promesses pour votre bibliothèque ! Une buvette agroforestière proposant de la petite restauration, des expositions, des conférences, des ateliers, des transats et de la bonne humeur !Les invités 2020 sont légion : Lisa Mandel, José Parrondo (Belgique), Nylso, Henri Landré, Nicolas Nadé, Brais Rodriguez (Espagne), Inio Asano (Japon), Sylvain Quément, Yassine de Vos, Emmanuel Guibert, Jean-Luc Coudray, Gilles A. Tiberghien, Éditions Misma, Estocafich, Professeure Postérieur (Belgique), El Don Guillermo, Anne Simon, Delphine Panique, Martes Bathori, Sarah Ayadi, Olivier Crépin, Audrey Hess, Pilau, Franky Baloney, Cizo, FLBLB, Cornélius, Les Requins Marteaux, Éditions Matière, Frémok, Éditions Rutabaga, L’Association, Le Lézard noir, Atrabile, 476, Éditions 2024, L’Employé du Moi, The Hoochie Coochie, Ça & Là, Biscoto, La Cafetière, Wombat, Revues Soldes, Les Fourmis Rouges, Super Loto Éditions..Et six expositions complèteront l’ensemble de la manifestation. A découvrir dans le grand dossier ci-dessous.