France : Walking Dead passe en fascicule numérique chaque mois

On le sait, l’apocalypse et l’avènement des zombies sur notre planète ne prendra pas fin tout de suite. Si l’on en croit les réalisateurs chargés de l’adaptation en série TV, il y a de la matière pour encore 10 saisons supplémentaires.En effet, la série phénomène approche le cap des 200 numéros US ! Robert Kirkman et Charlie Adlard continuent à nous tenir en haleine dans ce récit-fleuve, traduit par Edmond Tourriol pour la version française.Et pour prolonger le plaisir, les Éditions Delcourt sont heureuses d’annoncer la sortie de la série sous forme de fascicules numériques en quasi-simultané avec les fascicules américains. La maison publie depuis 2007 les aventures de Rick Grimes dans cet univers où les morts ne meurent plus.Reprenant les usages des fans américains qui lisent chaque mois les histoires de leurs héros, les Éditions Delcourt proposeront également ce mode de lecture en version numérique à tous les fans de la série Walking Dead.Chaque fan de Walking Dead pourra ainsi découvrir dès le 13 mars, le tome 31 de Walking Dead (comprenant les #181 à #186) et, en avant-première et exclusivement en numérique, la suite avec Walking Dead #187 chez tous les e-libraires.Ce premier fascicule numérique, comprenant un épisode complet, sera proposé au prix exceptionnel de 0,99 €.Un rendez-vous incontournable pour les fans, à retrouver tous les 1er mercredis du mois pour découvrir avant tout le monde un épisode inédit de la série phénomène Walking Dead.