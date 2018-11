Frankenstein, Kraken, Petite Mort et zombies : un Noël à frissons

Noël approche à grands pas, et les éditions Delcourt et Soleil, en partenariat avec ActuaLitté, proposent une sélection comics, bande dessinée ou manga. Au menu Peur, Fantasy, Jeunesse ou Polar et bien d’autres, à redécouvrir, offrir ou s’offrir, parce qu’on l’a bien mérité. Et plongeant dans cette offre luxuriante, on vous propose quelques titres immanquables.







Nous faisons un métier formidable : on pense à vous. Pour ouvrir le bal, avec un petit frisson dans le dos, voici quatre titres essentiels pour trembler délicieusement., de Marty Shelley (intégrale) par Marion MousseTout le monde connaît l’histoire terrible du Dr Frankenstein et le sort réservé à sa créature, morceaux de morts assemblés et ramenés parmi les vivants. L’intégrale proposée réunit les trois tomes de cette fresque servie par un dessin torturé. Bienvenue dans la légende – alors même que l’on a célébré les 200 ans du roman de Mary Shelley.par Robert Kirkman et Charlie Adlard - traduction Edmond TourriolSérie illustre, où les morts-vivants partent à la conquête de la planète, débordant même les pages du comics pour s’installer durablement sur HBO, Walking Dead, c’est l’idéal pour qui aime le zombie. Ici, c’est l’histoire du psychopathe le plus terrifiant qui soit, Negan, figure terrible de la résistance. Despotique à souhait, flippant comme il faut, Negan, c’est l’homme que l’on adore détester..., par Emiliano Pagani et Bruno Cannucciari - traduction BrémaudDepuis les profondeurs de la mer, la bête légendaire n’a cessé de se voir attribuer des ravages, des désastres : des navires brisés par cette créature dont on ne parvient jamais à voir l’œil sans finir englouti. Le démon dont on ne témoigne jamais. Jusqu’à ce qu’un enfant rescapé d’un naufrage soit recueilli : Serge, qui a perdu son propre fils noyé, va écouter et abriter. Avec au cœur, d’en finir avec ce monstre..., par Davy MourierAttention, édition luxueuse de ce petit bijou... littéralement à mourir de rire. Avec son dessin grotesque et absurde, le propos ne vieillit pas, l’humour reste intact. La petite mort, c’est l’enfant désiré et choyé de Papa Mort et Maman Mort. Dont la mission dans la vie est donc de faucher des vivants. Quand l’avenir vous destine à devenir La Faucheuse, alors qu’on est amoureux avec la vocation de faire des bouquets de fleurs, y’a de quoi se sentir contrarié.Possible, au moins, de faire pousser des chrysanthèmes ?On pourra retrouver plus de titres sur le site Noël en BD , des éditions Delcourt.