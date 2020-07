Gare d'Angoulême : Spirou décapité dans un acte de vandalisme

Photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0 - Spirou, quand il avait toute sa tête

Philipp Bouty, président de Charente maritime, le rapporte à Sud ouest : « Il était minuit et quart, je cherchais quelqu’un à la gare, quand j’ai vu ces jeunes, en capuche, foncer sur Spirou. Ils s’étaient juste garés à côté de moi, ils devaient avoir une Volkswagen. »Le conseiller départemental évoque une action menée à toute vitesse, où, dans un saut, l’un des deux jeunes a littéralement fait sauter la tête de Spirou. « J’étais stupéfait, ils étaient visiblement venus pour ça, mais ce qui m’a le plus stupéfait encore, c’est d’apprendre qu’il n’y avait pas de vidéo surveillance dans le hall de la gare », reprend-il.Si la vidéo surveillance devrait permettre d’obtenir quelques éléments supplémentaires, aucune plainte n’avait été déposée ce dimanche.La statue en question était située au niveau des escaliers qui donnent accès aux quais. Le Festival de la BD d’Angoulême a rapidement réagi, cherchant dans l’humour une réponse circonstanciée.« Qui a frappé notre ami ? On pense immédiatement à tous les méchants dont il a toujours su stopper les méfaits tout au long de sa longue carrière. Au premier rang de ceux-ci à Zorglub. Mais cette piste ne paraît pas sérieuse, car ce dernier n’aurait pas succombé à un tel crime aussi lâche, indigne de lui après tout. »Et d’ajouter : « Quoi qu’il en soit, Spirou qui accueillait, avec son fidèle écureuil Spip et son large sourire, tous les voyageurs en gare d’Angoulême, se tient aujourd’hui toujours debout, mais sans visage. Sa tête doit certainement pleurer quelque part en regrettant sa rencontre quotidienne avec ses admirateurs et amis. Le Festival pleure à chaudes larmes avec elle. »