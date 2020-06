Grandir avec les Schtroumpfs : la vie quotidienne des petits êtres bleus

Grandir avec les Schtroumpfs, ce sont quatre ouvrages pour l’heure qui nous plongent dans le village des petits êtres bleus, confrontés à des situations très modernes et pragmatiques. Loin des aventures parfois extraordinaires qu’ils ont pu vivre, ces albums visent plutôt un très jeune public.Le Schtroumpf Peureux n’arrive pas à s’endormir, car il a trop peur du noir. En plus, il empêche tout le village de dormir ! Il va falloir trouver une solution. Heureusement, les autres Schtroumpfs ne manquent pas d’idées pour l’aider... Une bande dessinée pour affronter ses peurs et apprendre à les surmonter.Personne ne veut de l’aide du Schtroumpf Maladroit... il fait tout de travers. Il se sent tellement inutile dans le village ! Mais un jour le Grand Schtroumpf lui confie une mission de la plus haute importance...À l’heure de passer à table, le Schtroumpf Gourmand n’a pas faim... Forcément il a mangé tout le dessert et privé le village de la mousse de framboise ! Ça ne peut pas se passer comme ça, se dit le Grand Schtroumpf... Il va devoir dès lors cuisiner pour tous les Schtroumpfs ! Pas facile, surtout si Gargamel s’en mêle...La Schtroumpfette aimerait se rendre utile... Aider le Schtroumpf Ramoneur sur le toit, ou aider le Grand Schtroumpf à faire sa potion par exemple. Mais les Schtroumpfs refusent son aide, ils préfèrent lui offrir des fleurs ! La Schtroumpfette en a assez. Pour changer les choses, elle a une idée plutôt rigolote...Des livres de quarante pages, pour 6 €, à suivre…