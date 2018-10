H1 : les Humanos se mettent aux comics de super-héros

Présente lors de la New York Comic Con 2018, la maison d'édition Humanoids, groupe américain dérivé des Humanoïdes associés, avait promis une grande annonce. Cette dernière n'a pas déçu : Humanoids se lance dans H1, un univers de super-héros composé de plusieurs séries de bandes dessinées signées par des grands noms des comics américains.

Humanoids avait pris les devants en annonçant deux nominations, et non des moindres, au sein de son organigramme : John Cassaday prenait le poste de directeur créatif du groupe, tandis que Mark Waid devenait directeur du développement de la création. Autrement dit, deux grands noms des comics américains, remarqués tant chez Marvel que chez DC, rejoignaient le groupe.

La suite se faisait attendre : depuis une présentation à la New York Comic Con, on sait que le groupe proposera à partir du mois de juillet 2019 H1, un super-événement à la manière des deux pontes du secteur, Marvel et DC Comics. H1 a été présenté comme un univers de super-héros réunissant plusieurs séries, signées par différents artistes.

Kwanza Osajyefo (Black, Black AF), Yanick Paquette (Wonder Woman Earth One), Carla Speed McNeil (Finder, Sensation Comics), Phil Briones, Vanessa Del Rey, Cheryl Lynn Eaton, Mike McKone ou encore Afua Richardson participeront à l'aventure H1.



Un univers partagé et des mini-séries

« Il s'agit de notre première incursion dans un univers partagé », a souligné Fabrice Giger, PDG du groupe Humanoids. « Un monde avec des histoires signées par des créateurs talentueux dont l'alchimie créative indéniable crée un univers nouveau et fantastique. L’été prochain, nous lancerons trois séries de bandes dessinées, les trois premiers périodiques de l’histoire de notre maison, et nous les publierons d’une manière inédite et inattendue que nous dévoilerons au cours des prochains mois. »

Ignited, Omni et Strangelands forment ce trio de séries prometteur, sur lequel plus de détails seront dévoilés au cours des prochains mois.

Parallèlement à ces séries, Humanoids a dévoilé 3 mini-séries en 4 ou 5 épisodes, The Big Country, Meyer et Nicnevin & The Bloody Queen, qui seront signées par Dennis Calero, Jock, Shawn Martinbrough, Helen Mullane, Andrea Mutti, Quinton Peeples, Dom Reardon, ou encore Darick Roberston.

Pour le moment, aucun détail n'a été fourni sur une éventuelle diffusion en France. Très clairement, H1 a été pensé pour le marché américain, afin d'asseoir de manière plus durable le groupe sur le territoire, où il est présent depuis 20 ans. Reste à voir si l'identité très forte des séries et histoires des Humanos saura inspirer les auteurs et éditeurs derrière l'événement H1...