Hommage aux comics « pulps » avec “Hot Space”

Dans cette nouvelle aventure, signé Le PiXX, nous suivons l'histoire de Nohraïa, jeune pilote indisciplinée, affectée sur une base proche d’Aoba, une planète reculée et aride, sans réel intérêt stratégique à première vue. Pourtant, la République Terrienne va vite chercher à l’annexer. La planète renfermerait, selon les rumeurs, une ressource qui pourrait changer la nature même de l’humanité.Le prétexte ? Un incident diplomatique, minutieusement théâtralisé. L’idée est d’abattre un vaisseau, et d’utiliser cet indicent comme motif d’invasion, puis d’annexion. Et, malheureusement, c'est la pauvre Nohraïa qui est choisie pour le sacrifice...La jeune maison d'édition belge Kamini prévoit avec l'auteur un total de trois tomes. Hot Space est un hommage aux pulps américains et, par extension, à cette époque de la bande dessinée de science-fiction qui a connu un réel essor aux États-Unis au milieu du XXe siècle.Après des études à Penninghen, Pierre Le Pivain aka Le PiXX débute sa carrière comme illustrateur dans des magazines de jeu de rôle (Casus Belli, Plasma, Backstab...).Spécialisé par la suite dans la science-fiction, l’anticipation et le fantastique, il a illustré beaucoup d’ouvrages de jeu de rôle, et s’est aussi exercé dans le concept art tant pour la BD que pour le jeu vidéo, milieu dans lequel il a été journaliste pendant 17 ans. Moebius, Schuiten, Andreas ou encore Mignola restent ses principales sources d'inspiration en termes de bande dessinée.Parmi ses diverses expériences, il a également été professeur de perspective aux Gobelins et est actuellement professeur d’illustration et de culture ludique à l’école Supinfocom/Supinfogame de Valenciennes.Le PiXX – Hot Space - Tome 1 : Crash Program (couleurs : Véra Daviet) – 9791097477042 – Éditions Kamiti – 14,95 €