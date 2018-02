Hulk, le gros bonhomme vert ressuscite et devient Immortel

Au commencement, comme souvent dans l’univers de Marvel, il y a Stan Lee et Jack Kirby. Et par la magie d’une exposition prolongée à des rayons gamma, le scientifique Bruce Banner voit sa vie métamorphosée. À chaque colère, il cède la place à son Mr Hyde, alias Hulk, rapidement renommé le Titan vert. Et voici qu’il revient à la charge...









Originellement, c’est The Incredible Hulk qui sort dans les kiosques, en cette belle matinée de mai 1962. Et précisément 56 ans plus tard, Marvel relance la machine, avec The Immortal Hulk, signé par Al Ewing et dessiné par Joe Bennet. Une toute nouvelle série qui s’inscrit dans les pages des Avengers : No Surrender.

On se souvient que, sous sa forme verte, Hulk est quasiment indestructible. Et pourtant, dans un épisode récent, Bruce Banner a démontré que, lui, petit humain, est particulièrement fragile. Et tout particulièrement quand une flèche que décoche Hawkeye l’atteint en pleine poitrine. Voici comment mourut Hulk, après une ultime crise de folie...

Mais les véritables héros sont éternels, comme les diamants, et voici que Hulk revient avec sa propre série, et le scénariste le jure, « il n’est pas prêt de mourir de sitôt ». C’est précisément en juin prochain que la série sortira, même si sa nouvelle apparition est d’ores et déjà commentée et annoncée, avec cette sortie dans le prochain Avengers.



La série The Immortal Hulk sera l’occasion de renouer avec les rayons gamma et les crises de colère. CBR y consacre un GROS dossier dans ses colonnes, pour tout savoir sur le devenir du Géant Vert...