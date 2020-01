In waves de AJ Dungo, lauréat du Prix BD Fnac France Inter 2020

In waves a été élu par une commission finale composée de journalistes et de libraires Fnac, parmi les 6 bandes dessinées finalistes préalablement sélectionnées par un jury grand public, sur la base des 20 albums coups de cœur de l’année 2019 des libraires Fnac.« Avec beaucoup de finesse et de pudeur, AJ Dungo, immortalise les instants de grâce de sa relation avec Kristen. La légèreté et l’émotion des premières rencontres, la violence du combat contre la maladie, la noblesse de la jeune femme qui se bat avec calme. Il évoque en parallèle leur passion commune pour le surf, l’océan. Il évite très justement l’écueil du pathos en intercalant dans son récit personnel, un petit précis d’histoire du surf », indiquent les partenaires.L'ouvrage sera désormais largement promu dans les boutiques et sur le site internet de Fnac, avec deux rencontres publiques prévues pour l'auteur les 24 et 25 janvier, à la Fnac Ternes et celle de Strasbourg, à 18 h et 15 h, respectivement.