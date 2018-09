izneo proposera ses BD numériques sur la console Switch de Nintendo

Nouveau déploiement pour la société française izneo, propriété pour moitié de Fnac, qui arrivera sur la console de Nintendo, la Switch. Dès le mois d’octobre, le catalogue de 25.000 bandes dessinées numériques sera disponible.

Lecture en ligne ou hors ligne, qu’importe, izneo proposera donc son catalogue aux utilisateurs de la console de salon et portable de Nintendo. Luc Bourcier, PDG de l’entreprise, se réjouit de la collaboration à venir. « La console de Nintendo est une plateforme parfaite pour la lecture de bandes dessinées. Du joueur au lecteur, la différence est mince. »

La conquête d’un territoire vidéoludique complète l’ensemble des plateformes : on peut en effet y accéder depuis ordinateur, smartphone et tablettes, via des applications dédiées iOS ou Android.







Outre le jeu vidéo, izneo profite de l’occasion pour s’installer sur d’autres types d’appareils connectés : Nvidia Shield, Smart TV Phillips, Sony et tous les téléviseurs Android.



Parmi les grands succès de la BD, du comics et du manga, on retrouvera Hellboy, Doctor Who, Blacksad et Assassin’s Creed, mais également Aliens, Buffy, Blacksad, Largo Winch ou Valerian.