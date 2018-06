Jim Lee devient directeur de la création chez DC Entertainment

De grands bouleversements chez DC : après le départ de Diane Nelson, un autre changement de taille a été annoncé. Geoff Johns, auteur canadien qui officiait depuis 2010 en tant que directeur de la création pour DC Entertainment, prend sa retraite. C'est lui qui a donné le ton des adaptations cinéma et série des aventures super-héroïques de la maison... Il est remplacé par Jim Lee, un autre vieux routard de DC.

Jim Lee en 2018 (Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)

Le président et directeur de la création de DC Entertainment Geoff Johns a démissionné de ces postes pour retrouver un poste plus créatif, toujours chez DC, avec un contrat exclusif de scénariste producteur, annonce The Hollywood Reporter. Le retrait de Johns n'en est pas vraiment un, puisqu'il crée par la même occasion une société, Mad Ghost Productions, qui lui permettra de poursuivre son travail de conseiller et de producteur sur des films et séries DC...

Johns, cumulant les postes, trouvait encore le temps de signer des comics pour DC, dont l'événement Doomsday Clock, pas des moindres. Il s'est également investi dans plusieurs séries, dont The Flash, Supergirl et Black Lightning.

Avec ces changements au sein de DC Entertainment, les prochains films de la maison verront peut-être leur visage modifié : en janvier dernier, Walter Hamada s'était retrouvé propulsé responsable des films tirés des œuvres DC Comics par Warner Bros.

Johns s'est dit très heureux de revenir à ses premières amours : « J'ai pris ce poste chez DCE parce que j'aime les personnages et cet univers plus que tout. Mais je veux passer mes journées à écrire et sur des plateaux de cinéma », admet l'auteur dans un communiqué. Il a d'ailleurs profité de son transfert pour confirmer qu'un de ses premiers projets serait bien Green Lantern Corps, un film basé sur l'escouade de super-flics de l'espace, armés d'anneaux octroyant des super-pouvoirs. Johns a lui-même énormément travaillé sur la série, au format comics.

Johns a également signé le scénario de Wonder Woman 2 et cosigné celui d'Aquaman. Enfin, Johns lance également son propre label au sein de DC, The Killing Zone, qui lui permettra de mettre en avant des personnages méconnus de l'univers DC.

Jim Lee, de son côté, est un des créateurs favoris des fans de DC Comics : après avoir commencé chez Marvel et créé Wildstorm, une filiale chez Image Comics, Lee travaille sur Batman et Superman et devient incontournable. Il avait d'ailleurs collaboré avec Johns sur une série La Ligue des justiciers, au début des années 2010.