Joe Ruby, le créateur de Scooby-Doo, chassera les fantômes pour de vrai

Joe Ruby est à l’origine de Scooby-doo : producteur et écrivain, il aura longtemps travaillé pour la télévision dans la réalisation de dessins animés. Il est décédé ce 2 septembre à son domicile de Los Angeles, âgé de 87 ans.Avec Hanna-Barbera, le studio de production, Ruby et son épouse Spears auront collaboré de nombreuses années. Quand ils arrivent, ils proposent des gags et scripts légers, répondant aux critères imposés — mais rapidement, le couple devient la coqueluche du studio.Ils lancèrent alors une émission de radio des années 40, I Love a Mystery : trois copains en quête d’aventures passaient à l’antenne pour résoudre des crimes. Mais ne s’arrêtèrent pas en si bon chemin : en 1948, un film d’horreur comique, Abbott and Costello Meet Frankenstein, puis entre 59 et 63, un sitcom sur une adolescente dépressive, The Many Loves of Dobie Gillis.Quelques années plus tard, il s’aventurent dans une comédie-mystère autour d’un adorable et malheureux dogue allemand. Mais en réalité, l’affaire ne fonctionne pas : le chien, véritable star de la production, n’est pas assez mis en avant. Tout cela sera modifié pour aboutir chez Hanna-Barbera à la série des Scooby-doo, qui cinquante ans plus tard, est toujours diffusée.En 2004, le chien battait même les Simpson en établissant le record de dessin animé le plus prolifique, avec 350 épisodes.