Komikku livre une analyse terrifiante du marché du manga en France

Le marché s'effrite entre deux parutions

Le retour de la maison, plus solide

Dans une longue explication, l’éditeur pose les chiffres sur la table : « Prenons par exemple la série Inspecteur Kurokôchi. Les lecteurs ne sont plus au rendez-vous et à peine 800 exemplaires ont été vendus pour les derniers tomes. Ce qui signifie que pour sortir un seul nouveau tome, la perte sèche est d’un peu plus de 2000 euros. » Raide.Et la suite est à l’aune de ces préoccupations : peu de ventes, dans « un marché ultra saturé » et des titres qui ne rencontrent pas leur public. Les échecs commerciaux se sont multipliés, engendrant des pertes économiques. Le jeu éditorial classique, certes, entre les titres qui fonctionnent et ceux qui restent sur le carreau.« Nos choix sont ambitieux et tout est une question d’équilibre. Malheureusement, cet équilibre nous ne l’avions plus depuis quelques mois », poursuit la maison.Cependant, elle note également une sérieuse détérioration, commune à l’ensemble des confrères : une érosion du tome 1 au suivant, et ainsi de suite. Avec pour conséquence que des « titres qui permettent de maintenir la maison d’édition sur les rails sont de moins en moins aptes à le faire ».Pour exemple, L’enfant et le maudit s’est vendu à près de 16.000 exemplaires en tome 1. Mais le dernier tome en date (le 6e de la série) est arrivé en début d’année, et cumule à cette heure 3400 ventes. Quid alors du tome 7 et du 8, prévus pour le 28 novembre et le 30 janvier 2020 ?Et pas faute d’essayer de lutter : promo, marketing, dédicace… tout cela ne change rien, « seule la volumétrie peut légèrement grimper, mais le tracé de la courbe reste inchangé et le niveau d’érosion reste le même ». À ces questions s’ajoutent des difficultés humaines, qui, au sein d’une petite équipe, s’amplifient.Selon les chiffres du Syndicat national de l’édition, le manga avait progressé de 22 % en volume, sur l’année 2018. Ce sont en effet 16,7 millions d’exemplaires vendus l’an passé , pour un chiffre d’affaires de 127,8 millions € — soit 24 % de croissance.Alors, non, aucune série ne sera interrompue, mais la réalité du marché est nette : « Si le titre [en tome 1, ndlr] ne décolle pas rapidement, la sanction des libraires et notamment des grandes chaînes est immédiate. » Et la disparition des boutiques ajoute à l’effet global : le livre s’évanouit, et les clients fidèles achètent en ligne. Plus moyen de recruter de nouveaux lecteurs.En outre, Komikku revendique une politique tournée vers les entreprises françaises, avec l’impression de ses titres sur le territoire. Cependant, là encore, d’autres obstacles se dressent et « les imprimeurs français n’arrivent plus à être compétitifs. Nous avons donc dû entamer des discussions avec des imprimeurs à l’étranger qui peuvent nous offrir le même niveau de qualité à de meilleurs tarifs ».Conclusion, c’est en Italie que cela se passera, « comme la plupart de nos confrères ».Fin novembre, les sorties reprendront à un rythme normal, indique l’éditeur. Mais son message est bien celui d’un appel au soutien. « Pour aider vos éditeurs préférés, tentez de les soutenir en achetant vos nouvelles séries rapidement. Beaucoup se disent qu’ils attendront que la série soit terminée pour tout acheter, mais c’est la meilleure façon de pousser vers l’abîme une série originale qui aurait mérité d’avoir du succès. »L’équipe reste sur le pied de guerre…