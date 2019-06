Krypton : le chasseur de primes Lobo aura droit à son spin-off

Pas de temps à perdre pour la chaîne de télévision Syfy. La saison 2 du préquel des aventures de Superman, Krypton, vient à peine de commencer que la chaîne a déjà commandé un spin-off concernant un personnage : le chasseur de prime Lobo.

Le personnage de Lobo (Emmett J. Scanlan), dans la saison 2 de Krypton



Krypton est une série télévisée américaine développée par David S. Goyer et Damian Kindler. Diffusés depuis le 21 mars 2018 sur Syfy, les épisodes relatent les événements se déroulant sur Krypton, 200 ans avant sa destruction et la naissance de Superman.



Charmée par l'apparition du personnage de Lobo, créé par le dessinateur Keith Giffen et le scénariste Roger Slifer en 1983, Syfy a commandé une série spin-off à son propos. Le vilain personnage a grandi sur la planète Czarnia et est le dernier représentant de son peuple. Habité par une violence rare et inouïe, il a perpétré ce génocide lui-même.



Emmett J. Scanlan, l'acteur irlandais qui interprète le chasseur de prime dans cette saison 2, sera de retour dans ce spin-off pour jouer son personnage. Cameron Welsh, actuellement producteur exécutif de Krypton, produira également cette série dérivée, en plus de s'affairer sur le script. Pour le moment, aucun réalisateur n'a été désigné pour prendre en main les prochaines aventures de Lobo.





Un film Lobo signé Michael Bay pour WarnerBros. ?

Le choix de Syfy avait de quoi faire grincer des dents. La chaîne américaine fait partie de la famille NBCUniversal, le concurrent de WarnerMedia. Ce dernier rame un peu avec son nouveau service de streaming, DC Universe. Malgré le succès de Doom Patrol, la plateforme s'est vue amputée de sa série Swamp Thing pour les années à venir, apparemment pour des raisons budgétaires.De plus, d'après les informations rapportées par The Hollywood Reporter , la filiale de Warner Bros serait toujours en train d'essayer de produire un film concernant Lobo sur grand écran. Toujours selon le journal, le nom qui circule sur toutes les bouches pour réaliser le projet serait celui d'un certain Michael Bay, connu pour ses films autour desLes rumeurs à propos d'un film autour du chasseur de prime circulent depuis 10 ans. Des acteurs comme Guy Ritchie et Dwayne Johnson avaient déjà exprimé leur intérêt à l'idée de jouer le personnage, par le passé.via Comics Beat