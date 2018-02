L'éditeur de mangas Viz Media se lance dans le jeu vidéo

Le groupe américain Viz Media, spécialisé dans la traduction d'anime et de mangas pour le marché occidental, vient d'ouvrir un tout nouveau domaine d'activité, le jeu vidéo. Viz s'est associé pour ce premier essai avec le développeur indépendant Rose City Games pour un jeu d'action et d'aventure, The World Next Door, dont les personnages et l'univers sont originaux.



« Ce n'est pas un secret que les amateurs de manga et d'anime aiment les jeux vidéo », se réjouit Brad Woods, responsable marketing chez Viz Media. Le développement vers le jeu vidéo semble en effet naturel dans la direction qu'a pris Viz Media, spécialisé dans la traduction et la diffusion d'anime et de manga vers le marché occidental. Pour le moment, rien n'est annoncé, mais il faut évidemment s'attendre à des adaptations vidéoludiques de licences liées à des animes ou des mangas.

Et vice-versa, d'ailleurs : « La possibilité de travailler sur plusieurs titres originaux en tant que développeurs indépendants est énorme pour nous, et ce partenariat présente la possibilité d'élargir les mondes que nous créons au-delà des jeux », soulignent ainsi Will Lewis et Corey Warning, codirecteurs et cofondateurs de Rose City Games.

Viz Media est déjà familier du monde du jeu vidéo, puisqu'il a travaillé des adaptations d'univers vidéoludiques, dont Pokémon, Splatoon, Zelda ou Monster Hunter. Viz Media s'est associé avec un studio de développement indépendant, Rose City Games, pour mettre au point The World Next Door, qui a bénéficié des pinceaux de l'illustrateur Lord Gris pour le design de ses personnages.

Announcement: VIZ partners with @RoseCityGames to develop our first game! The World Next Door (@worldnextdoor_), a new supernatural action/adventure game, is coming soon. pic.twitter.com/T7EdEL2NWU — VIZ Media (@VIZMedia) 6 février 2018

The World Next Door raconte l'histoire de Jun, une adolescente coincée dans un monde parallèle habité par des créatures magiques. Actuellement en développement, le jeu devrait sortir sur PC. Deux autres jeux sont d'ores et déjà prévus « au cours des prochaines années », annonce Viz Media, sans autre précision.via Anime News Network