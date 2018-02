L'univers Marvel va disparaitre (encore)

C'est un peu l'éternel retour, version comics : régulièrement, les éditeurs Marvel et DC décident de faire table rase de l'univers et des personnages patiemment installés depuis des mois avec, au choix, un événement cataclysmique, un départ pour une autre dimension, un retour en arrière ou un saut dans le futur. Après Secret Wars, Marvel Comics annonce un grand renouveau avec Infinity Countdown. Attention, des spoilers peuvent survenir dans la suite de l'article.

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



Infinity Countdown : Adam Warlock est la dernière parution importante de Marvel avant l'événement annoncé depuis quelque temps déjà, Infinity Countdown. Cette bande dessinée one shot, signée par Gerry Duggan et Mike Allred, évoque le retour d'Adam Warlock, un des personnages centraux de l'univers Marvel. Gardien des gemmes de l'Infini et lui-même issu de la gemme de l'âme, Warlock intervient régulièrement, le plus souvent lorsque Thanos cherche à mettre la main dans ce fameux Gant de l'Infini.





Guidé par Kang le conquérant, un génie qui penche volontiers du côté du mal, Warlock découvre l'avenir : des super-héros morts, étendus sur une terre en morceaux, torturée et aride. De fameux super-héros sont présents, comme Captain America, Miss Hulk, Iron Man, Ant-Man ou encore Fatalis et le Dr. Strange...

Ce one shot reste très mystérieux, et ne révèle pas trop d'éléments sur l'identité de la personne responsable de ce cataclysme... Mais, une chose est sûre, le temps est compté...

via Comic Book