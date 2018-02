La bande dessinée Usagi Yojimbo de Stan Sakai, bientôt un dessin animé

La bande dessinée Usagi Yojimbo, signée par Stan Sakai, est publiée depuis 1984 aux États-Unis : il s'agit d'une relecture, dans la foulée des Tortues Ninja, du personnage et de la mythologie japonaise du samouraï. Cette série de longue haleine, toujours en cours de publication en français par les éditions Paquet, serait en voie d'adaptation en dessin animé au sein des studios Gaumont.



Auteur né au Japon puis émigré à Hawaï, aujourd'hui installé en Californie, Stan Sakai a mélangé deux cultures qui l'ont fortement influencé : celle du manga et des samouraïs japonais et celle, plus américaine, des comics. Ainsi est né Usagi Yojimbo, série éponyme qui met en scène un lapin samouraï dans le Japon de l'ère Edo.

Les studios d'animation Gaumont se sont entendus avec Dark Horse Entertainment, filiale de l'éditeur américain de Usagi Yojimbo, la société Atomic Monster et l'auteur lui-même pour produire une série animée tirée des aventures du personnage. De personnage régulièrement invité dans les épisodes des séries animées Tortues Ninja, Usagi deviendrait ainsi un personnage principal !

« Le mélange d'histoire et de mythologie d'Usagi Yojimbo, l'équilibre entre action et comédie, et les contacts entre le monde réel et le surnaturel, ainsi que la base de fans passionnés que Stan a déjà réunis en font une propriété incroyablement passionnante à développer avec nos partenaires Atomic Monster et Dark Horse Entertainment », s'est réjoui Nicolas Atlan, président de l'animation chez Gaumont.





< >

Le résumé de l'éditeur pour Usagi Yojimbo :

La saga de Usagi Yojimbo (le lapin garde du corps) débute dans le Japon du 17e siècle. Le temps des guerres civiles est juste révolu et le Shogun a pris le pouvoir. Les samouraïs représentent la classe dominante du pays. lls sont partout respectés pour leur code d’honneur, le bushido. Cependant, dans le pays s’installe une période de troubles et d’intrigues politiques…

Pour le moment, aucune information sur la diffusion du dessin animé n'a été communiquée...

via Geek