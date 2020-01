La France baignera dans les bulles et les phylactères en 2020

Le dernier pharaon - ActuaLitté, CC BY SA 2.0











Pour les établissements indépendants (250 librairies de France servent d’échantillon), l’année passée fut faste. Hors livres scolaires, on enregistre une hausse du chiffre d’affaires de 2,3 % — mais la bande dessinée est incomparablement le moteur des ventes.Si en termes de chiffre d’affaires, la BD ne représente que 13 % des ventes, elle affiche une splendide croissance de 7,4 %. Et ce, alors que 2018 enregistrait déjà 6,3 % de hausse.Bien entendu, si l’on écarte Astérix, la croissance retombe à 6 % pour 2019, de quoi démontrer le poids des Irréductibles.Sur l’année passée, 41.143 titres de BD ont été vendus en librairie, soit 3,3 % de mieux. Sur cet ensemble, 55 % des ventes sont des nouveautés, parues voilà moins d’un an, contre 11 % entre 12 et 24 mois et 34 % de plus de deux ans.Or, le marché constate par la force des choses que le manga, avec 16,4 % de croissance et la jeunesse, avec 14,5 % de mieux, restent les tendances éditoriales les plus dynamiques.« La BD reste à mon sens un des derniers arts populaires : un art accessible, capable d’éveiller toutes les curiosités, un art intergénérationnel qui fédère des lecteurs autour d’un artiste ou d’une œuvre et un art transgressif qui ne s’interdit rien », indique Laurent Perez, de la librairie Comic Strips Café d’Antibes.Et de rappeler qu’en 2019, Astérix, La fille de Vercingétorix est devenue la meilleure vente — plus de 1,85 million d’exemplaires. Dans les librairies, c’est aussi Les Indes fourbes qui ont raflé la mise, devenant la 2e meilleure vente (plus de 128.000 exemplaires selon GfK). Les deux sont suivis de Blake et Mortimer ; Le dernier Pharaon publié en mai 2019 (184.000 exemplaires, GfK toujours).En 4e position, et véritablement parce que la rédaction avait admiré ce livre, se place Moi, ce que j’aime, c’est les monstres d’Emil Ferris (75.000 exemplaires, GfK, suite et fin).