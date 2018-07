La petite soeur de Black Panther, Shuri, a désormais son propre comic

Détail de la couverture de Carlos Pacheco, Rafael Fonteriz et Laura Martin



À partir du mois d'octobre, les lecteurs pourront découvrir les aventures de Shuri, rompue aux arts martiaux, mais également dotée d'un super-pouvoir de transformation qui lui permet d'adopter la forme d'un ou plusieurs oiseaux noirs. La jeune femme fera face, dans cette série de comics simplement intitulée Shuri, à des affrontements internes au Wakanda. T'Challa absent, Shuri devra prendre ses responsabilités et décider de l'avenir de la nation...

À l'écriture de la série, on retrouvera Nnedi Okorafor, une auteure de science-fiction lauréate d'un Hugo Award, qui a déjà mis sa plume au service de Marvel pour Black Panther : Long Live the King et Wakanda Forever. Aux dessins, Leonardo Romero, qui a notamment illustré Immortal Hulk.

Cette série solo, pour Shuri, s'ajoute aux nombreux titres consacrés à Black Panther que Marvel a mis en place depuis quelques mois, notamment avec l'auteur et scénariste Ta-Nehisi Coates.