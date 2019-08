La série GLOW de Netflix continue le combat en bande dessinée

Détail de la couverture signée par Catherine Nodet

< >

Par Nicole Goux Par Catherine Nodet

Netflix travaillera avec l'éditeur américain IDW Publishing pour distribuer une nouvelle mini-série consacrée à GLOW, série produite et diffusée par la plateforme depuis 2017. La saison 3 vient tout juste d'être mise en ligne par Netflix, et le moment semble donc idéal pour proposer une petite prolongation aux fans de la production audiovisuelle. Les créatrices de cette dernière, Liz Flahive et Carly Mensch, ont d'ailleurs supervisé la création de ces comics.Une équipe de femmes sera derrière l'histoire de GLOW vs. The Babyface : l'actrice Aimee Garcia et l'auteure et ancienne catcheuse AJ Mendez s'occuperont du scénario, tandis que Hannah Templer dessinera l'ensemble. Sachant que l'univers de GLOW s'installe au croisement des mondes du catch féminin et de l'industrie du cinéma américain, depuis une perspective féminine, les choix semblent plus qu'appropriés.Dans GLOW vs. The Babyface, l'équipe de catcheuses devra défendre son gagne-pain contre une émission télévisée qui dénonce l'influence néfaste des combats sur la jeunesse américaine. Bien sûr, un autre obstacle viendra se mettre sur leur route...Plusieurs couvertures seront proposées à la sortie du premier numéro, signées par Veronica Fish (Spider-Woman), Nicole Goux (Jem and the Holograms) et Catherine Nodet (X-Files). En 2018, une autre mini-série en quatre épisodes avait proposé de nouvelles aventures et thématiques pour les Gorgeous Ladies Of Wrestling.Netflix propose régulièrement des adaptations en bande dessinée de ses séries, notamment Stranger Things , un de ses plus grands succès.